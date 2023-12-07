Sağlık çalışanlarından öğrencilere kitap desteği

MUŞ - Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri tarafından Muş'a gönderilen kitaplar öğrencilere dağıtıldı.

Doktor, hemşire ve sağlık memurlarından oluşan Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği tarafından düzenlenen Mini Voleybol Turnuvasında toplanan kitaplar, Muş Şeker Ortaokuluna gönderilerek dağıtımları gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda düzenlenen kitap dağıtım törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri tarafından Şeker Ortaokulu öğrencilerine hediye edilmek üzere gönderilen kitapları dağıtım törenindeyiz. Bu kitaplar, Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği tarafından okulumuzun öğrencilerine gönderilmiştir. Okulumuzun kütüphanesinde çocuklarımızın faydalanabileceği hikaye, roman ve kaynak kitaplar anlamında büyük katkılar sunmuş bulunmaktalar. Çocuklarımız da bunlardan faydalanarak hedefledikleri mesleklere ulaşmaları anlamında kendilerine büyük katkı sunacağından hiçbir şüphemiz yok" dedi.

Doktor ve hemşirelerden okullarına kitap desteği sağlandığını söyleyen Şeker Ortaokulu Müdürü Serdar Koç ise "Eylül aynıda Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği okulumuza ziyarette bulundular. Okul için kitap yardımında bulunmak istediklerini belirttiler. Bu amaçla 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Mini Voleybol Turnuvası yaparak elde edilen gelir ile okulumuza kaynak ve okuma kitabı gönderdiler. Biz de şu an o kitapların dağıtımını yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceği açısından güzel bir etkinlik oldu. Kocaeli Sağlık Çalışanına Derneğine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

8. sınıf öğrencisi Anıl Özdemir de, "Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği tarafından bize 8. sınıf test kitapları ve roman kitaplar gönderdiler. Bizim çalışmamız için ve daha iyi yerlere gelebilmemiz için bize kitap gönderdiler. Biz de buna karşılık iyi yerlere gelerek karşılığını vereceğiz" dedi.