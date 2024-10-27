Üye Girişi
Haberler

Sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerini 50'nci haftada da sürdürdü

Sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerini 50'nci haftada da sürdürdü
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık çalışanlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Erzurum'da 50 hafta önce başlattığı sessiz yürüyüşü devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Erzurum'da 50 hafta önce başlattığı sessiz yürüyüşü devam ediyor.

Erzurum Lala Mustafa Paşa Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, taşıdıkları pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüdü.

Daha sonra Yakutiye Medresesi önünde toplanan grup adına yapılan basın açıklamasını Şerafettin Macit okudu. Macit, "Şimdi biz susalım. Şehit Yahya Sinvar konuşsun. Zaten susuyoruz. Suskunluğumuzu Şeyh Yasin zaten Allah (c.c)'a şikayet etti. Evet dikkatle dinleyip kendimizi hesaba çekelim. Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helak olmuş ölüler! Hala kalpleriniz sızlamıyor mu, başımıza gelen bu acı felaketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok, Allah için ve ümmetin namusu için kızacak? Şerefli direnişçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak! Bu ümmet utanmaz mı, şerefi çiğnenirken?

Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış! Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri, Allah için kızmaz mı? Tümü birden sokaklara dökülüp, bizim için dua etmeye; "Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mü'min kullarına yardım et!" diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor?

Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız, o zaman alınlarımızda şu yazılacak: "Bizler direndik! İleri atıldık ve kaçmadık!" Bizden, teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin! Çünkü biz, bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz.

Allah aşkına, bari aleyhimize olmayın! Evet biz de elimizden gelenim yapalım. Yapacağımız çok şey var. Bari boykotu ölene kadar sürdürelim. Kinimizi siyonizme karşı sonuna kadar sürdürelim. Bu soykırıma bizi alıştırıyorlar. Son olarak şunu bir kez daha haykıralım. Ey Amerika ey itrail: alışmayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile program sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnsan Hakları Orta Doğu Politika erzurum İsrail Yerel Gazze

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı

 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

Zafer Partisi'nde gözaltı şoku! Evinden alınıp emniyete götürüldü
İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı

Ordunun harekatına katılan ünlü gazeteci binayı havaya uçurdu
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.