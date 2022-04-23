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Sağlık çalışanları miniklerin bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sağlık çalışanları miniklerin bayramını kutladı

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde çalışan sağlık çalışanları, hastanede yatan miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde çalışan sağlık çalışanları, hastanede yatan miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde çalışan sağlık personelleri anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Sağlık personelleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı doğrultusunda çocuklar için hastaneyi balon ve bayraklarla süsledi.

Ardından sağlık personelleri Çocuk Bayramı için özel olarak yaptırdıkları pastayı miniklere üfleterek bayramını kutladı.

Sağlık çalışanlarının yapmış olduğu anlamlı etkinlik karşısında büyük şaşkınlık yaşayan minikler mutluluktan havalara uçtu.

Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak, 23 Nisan, Doğum, Çocuk, Yerel, Haberler

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