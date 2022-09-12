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Sağlık çalışanı kalbine yenik düştü

Yerel Haberler

Sağlık çalışanı kalbine yenik düştü

Samsun'da kalp kriz geçiren 48 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Samsun'da kalp kriz geçiren 48 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi rapor bölümü veznesinde görev yapan Serkan Kanal (48), evinde kalp krizi geçirerek ambulansla görev yaptığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Serkan Kanal için görev yaptığı hastane önünde bugün tören düzenlendi. Törene, Kanal ailesi, yakınları, hastane idarecileri ve sağlık çalışanları katıldı. Yapılan dua ve helallik alındıktan sonra Serkan Kanal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Samsun Yerel Haberler

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