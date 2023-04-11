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Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımı sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımı sonuçları açıklandı

Yerel Haberler

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığına 31 bin 600 personel alımına yönelik KPSS 2023/5 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aramıza katılan 31.600 yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fahrettin Koca KPSS Yerel Haberler

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