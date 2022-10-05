Sağlık Bakanlığı müfettişleri Ataşehir'deki hastanede denetim yaptı Yerel Haberler Sağlık Bakanlığı müfettişleri Ataşehir'deki hastanede denetim yaptı Ataşehir'de yoğun bakımdaki hastanın maruz kaldığı skandal olayın ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler söz konusu hastanede denetim yaptı. Sağlık Bakanlığı müfettişleri Ataşehir'deki hastanede denetim yaptı İSTANBUL - Ataşehir'de yoğun bakımdaki hastanın maruz kaldığı skandal olayın ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler söz konusu hastanede denetim yaptı. İstanbul Ataşehir'de bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde personellerin yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Konu ile ilgili hemen harekete geçen Sağlık Bakanlığı'na bağlı müfettişler, söz konusu hastanede denetim yaptı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik Sağlık Bakanlığı Ataşehir Genel Yerel Haberler

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