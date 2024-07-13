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Sağlık Bakanlığı Değerlendiricileri Aydın İl Sağlık Müdürü'nü ziyaret etti

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Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Değerlendiricileri, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret etti. Sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına yapılan bu tür çalışmaların önemi vurgulandı.

Sağlıkta Kalite Standartları uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 'Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik' kapsamında sağlık tesislerinde değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Değerlendiricileri İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'u ziyaret etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Sağlık Bakanlığı Değerlendiricileri; Dr. Mehmet Gül, Evin Kırmızıtoprak, Ümmügülsüm Oflaz, Esengül Purkuloğlu, Şenay Köse Şükür ve Filiz Özkan'ı ağırladı. Dr. Şenkul, sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına yapılan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına yapılan bu tür çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Değerli değerlendirme ekibimizin katkılarıyla, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin standartlarını daha da yükselteceğimize inanıyorum. Hep birlikte, sağlık alanında daha iyiye ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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