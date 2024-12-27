Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık sistemini ve siyasi gelişmeleri değerlendirdi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, sağlık alanında Türkiye'nin yaşadığı dönüşüm ve gelişim sürecine dikkat çekerek, Covid-19 pandemisi ve deprem sürecinde sağlık sisteminin başarısını vurguladı. Sağlık hizmetlerinin dünya çapında ilgi gördüğünü belirten Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında aile sağlığı merkezlerinin önemine değindi. Sigara ve kilo gibi sağlık sorunlarına karşı toplumsal hassasiyetin artırılması gerektiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, internet bağımlılığına karşı çocukların bilinçlendirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Bakan Memişoğlu ayrıca, hızlı yemek yeme ve hareketsizlik gibi alışkanlıkların Türkiye'deki obezite oranını artırdığını, bu nedenle aile hekimliklerinin sağlık danışmanlığı noktasında daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Siyasi konulara da değinen Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" söylemi çerçevesinde uluslararası düzende adalet arayışına dikkat çekti. Küresel çatışmaların oluşturduğu sorunları ele alan Memişoğlu, Suriye'deki durumdan örnekler vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Farklılıkların birleştirici bir güç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. - TEKİRDAĞ