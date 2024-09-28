Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Amasya'da Yatırım Vurgusu

RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Krizlerde, sorun olduğu zaman hemen bir araya gelebiliyoruz, hemen birleşebiliyoruz. Bizim sorunumuz kriz olmadığı, sorun olmadığı zaman. Rehavete kapıldığımız zaman enerjimizi birbirimizle boğuşmaya verebiliyorlar. Bundan sonra bir araya geleceğiz. Bunu hep beraber yapmak zorundayız ve en önemli şey; insanlara yatırım yapmak zorundayız. Sizlere, bilime yatırım yapmak zorundayız" dedi.

Amasya'yı ziyaret eden Memişoğlu, Amasya Üniversitesi Akademik Yılı açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

"Bizler iyi niyetli insanlarız. Fitneye fesada maalesef çabuk geliyoruz. Krizlerde, sorun olduğu zaman hemen bir araya gelebiliyoruz, hemen birleşebiliyoruz. Bizim sorunumuz kriz olmadığı, sorun olmadığı zaman. Rehavete kapıldığımız zaman enerjimizi birbirimizle boğuşmaya verebiliyorlar. Sorunumuz burada. Bu Amasya en önemli örneği işte. Osmanlı'nın neredeyse yok olma aşamasında yeniden kurulduğu yer. Çünkü kriz olmuş hemen burada toplanmışız. Amasya Bildirgesi esasında Kurtuluş Savaşımızın veya Cumhuriyet'imizin ön sözünün yazıldığı yer. Yine kriz olmuş, yine toplanmışız... Deprem olmuş, Dünya'da 200-300 yıldır görülmemiş bir deprem olmuş, dünyanın büyük felaketlerinden birisi olmuş, hep beraber koşmuşuz gitmişiz oranın yarasını sarmaya kalkmışız. Dünyada böyle bir yarayı sarabilecek topluluk yok, millet yok. Biz bunu peki rehavetteyken neden bir araya gelip yapamıyoruz? Bunu sorgulayacağız ve bundan sonra bir araya geleceğiz. Bunu hep beraber yapmak zorundayız ve en önemli şey; insanlara yatırım yapmak zorundayız. Sizlere, bilime yatırım yapmak zorundayız."

Konuşmanın ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasının açılış kurdelesini tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte kesti. Programa Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı.