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Sağlık Bakanı Koca: "Zonguldak Ereğli'de kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye...

Yerel Haberler

Sağlık Bakanı Koca: "Zonguldak Ereğli'de kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda.

Sağlık Bakanı Koca: " Zonguldak Ereğli'de kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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