Sağlık Bakanı Koca: "Zonguldak Ereğli'de kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye...
Sağlık Bakanı Koca: "Zonguldak Ereğli'de kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda.
Sağlık Bakanı Koca: " Zonguldak Ereğli'de kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel