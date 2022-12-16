Sağlık Bakanı Koca: "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Yerel Haberler Sağlık Bakanı Koca: "Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Sağlık Bakanı Koca: " Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. Görevlendirilen ambulanslarla hastanelere nakledilen yaralılarımızın genel durumları iyi. Çok geçmiş olsun." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyarbakır Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Sağlık Bakanı Koca: 'Diyarbakır'da polislerimizi taşıyan servis aracının yanında başka bir aracın patlaması sonucu 8 polisimiz yaralanmıştır. - Haberler

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