Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33'te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan... - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33'te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33'te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33'te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Yerel Fahrettin Koca Karaman Yerel Haberler

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