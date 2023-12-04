Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gemlik'teki deprem) Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM)...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gemlik'teki deprem) Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gemlik'teki deprem) Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır." - ANKARA