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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler'de esnaf ziyareti yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler'de esnaf ziyareti yaptı

Yerel Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret etti. Tedavi gören hastaların durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, hastane personeliyle de toplantı yaptı. Esenler Dörtyol Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla da selamlaşan Bakan Koca, siyasi parti stantlarını ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim standını ziyaret ettiği sırada tokalaşmak için elini uzatan Bakan Koca'nın eli havada kaldı. Bakan Koca'da kolay gelsin diyerek ziyaretine devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fahrettin Koca Esenler Yerel Haberler

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