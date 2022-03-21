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Sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'yı makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'yı makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kentteki kamu kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı'yı ziyaret eden Başkan Yaman, sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından misafirperverliğinden ötürü Damkacı'ya teşekkür eden Başkan Yaman, bütün sağlık çalışanlarına, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürü, Mustafa Yaman, Bayırköy, Kamu, Yerel, Haberler

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