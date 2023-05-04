Sağlığına kavuşan 'yediuyur' doğaya salındı

Kastamonu'da yaralı halde bulunan ve tedavi altına alınan 'yediuyur', tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kastamonu'da il merkezinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan, nesli tehlike altında bulunan 'yediuyur', Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Gerçekleştirilen ilk muayenesinde 'yediuyur'un kuyruk kısmında yara olduğu tespit edildi. Tedavi edilen yediuyur, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı. - KASTAMONU