Sağanak yağmur yağışı altında ilginç görüntü

Afyonkarahisar Belediyesi'nin sağanak yağmur yağışı altında açık unuttuğu fıskiyeler ilginç görüntüler oluşturdu.

Meteorolojini uyarısı sonrası öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı kentte etkili oldu. Sağanak yağmura rağmen Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent merkezindeki süs havuzlarında bulunan fıskiyeleri açık unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Vatandaşlar zor anlar yaşadığı yağışta fıskiyeleri açık görünce ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. - AFYONKARAHİSAR