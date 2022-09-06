Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi Yerel Haberler Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediDENİZLİ Denizli'de meteorolojinin uyarısı sonrası etkili olan sağanak yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi DENİZLİ Denizli'de meteorolojinin uyarısı sonrası etkili olan sağanak yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Denizli'de meteorolojinin uyarısı sonrası sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa sürede hızını artıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve çatı altlarına sığındı. Bazı vatandaşlar yağmurun altında yürüyüşlerini sürdürmeye devam ederken, bir çok noktada yoğunluk oluştu. Kentin bazı noktalarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda da kaza meydana gelirken, kısa süren şiddetli yağmur sonrası hayat tekrar normale döndü. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer Denizli Yerel Haberler

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