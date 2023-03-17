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Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

Yerel Haberler

Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı.

Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur gittikçe şiddetini arttırdı. Yollarda oluşan su birikintileri tehlike arz ederken seyir halinde olan araçlar dikkatli ilerledi. Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynırlara yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Daha sonra etkisini kaybeden sağanak ara ara yağmaya devam ederken vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Yerel Haberler

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