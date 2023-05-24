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Sağanak yağışta zarar gören sulama bentlerinde çalışma

Sağanak yağışta zarar gören sulama bentlerinde çalışma

Yerel Haberler

Çorum'un İskilip ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından zarar gören sulama bentlerinin onarılması için çalışma başlatıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından zarar gören sulama bentlerinin onarılması için çalışma başlatıldı.

İskilip ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel, ilçede bulunan ekili araziler ve tarımsal sulama bentlerine zarar verdi. Yağışın ardından İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince selden zarar gören su kanalları ve bentlerin onarımı için çalışma başlatıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "İlçemizde meydana gelen yağışlar sonrasında oluşan, tarımsal sulama bentlerimizin ve kanallarımızın zarar gören bölgelerinin tamiratını belediye ekiplerimizle yapıyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımızla, üreten çiftçilerimizin yanında olmaya ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü İskilip Çorum Yerel Haberler

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