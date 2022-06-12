Sağanak yağışta 15 metre boyundaki ağaç devrildi - Haberler

Kadıköy'de yoğun yağış ve rüzgar sonrası dayanamayan yaklaşık 15 metre boyundaki bir ağaç park halindeki otomobil üzerine devrildi. İtfaiye ekiplerince uzun süren çalışmalar sonrası ağaç devrildiği yerden kaldırıldı. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kadıköy Caddebostan Tanzimat Sokak'ta bulunan bir sitede yoğun yağış ve rüzgar sonrası yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç otomobil üzerine devrildi. Ağacın devrildiği esnada otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası devrilen ağaç yerinden kaldırıldı.

Ağacın üzerine devrildiği araç sahibi Ahmet Baset, "Ağaç birden devrildi. Etrafını kazmışlar. Aracımın üzerine devrildi. Çocuk parkı vardı. Allah'tan kimse yoktu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel