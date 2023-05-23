Sağanak yağışın etkili olduğu Menteşe'de yolda çatlaklar oluştu Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağışlardan kaynaklandığı düşünülen yolda çatlaklar meydana geldi.

Sağanak yağışın etkili olduğu Menteşe'de yolda çatlaklar oluştu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağışlardan kaynaklandığı düşünülen yolda çatlaklar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Aydın Muğla karayolu Akçaova Mahallesi'nde yağışlardan kaynaklandığı düşünülen yolda çatlaklar meydana geldi. Çatlaklar oluşan yolu gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye giden trafik ekipleri yolun çöktüğünü belirledi. Ekipler tarafından yolda önlem alınırken karayolları ekipleri tarafından çatlaklar oluşan yolda çalışma başlatıldı.