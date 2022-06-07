Sağanak yağış Yeşilhisar'da su taşkınına neden oldu - Haberler

Sağanak yağış Yeşilhisar'da su taşkınına neden oldu Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış su taşkınına neden oldu. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış su taşkınına neden oldu. Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken. İlçede bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İlk belirlemelere göre yaralanan olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Yeşilhisar Kayseri su Yerel Haberler

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