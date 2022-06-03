Sağanak yağış ve toz bulutu bekleniyor - Haberler

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Sağanak yağış ve toz bulutu bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sağanak yağış ve toz bulutu bekleniyor

Doğu Anadolu'da sağanak yağış ve toz bulutu bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sağanak yağış ve toz bulutu bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum'un kuzey doğusu ve Ardahan çevresinde gece saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Toz taşınımı uyarısı"

Bölgede (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Toz taşınımı hadisesinin, akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - ERZİNCAN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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