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Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Kayseri'de gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle ev ve yollarda su baskınları meydana geldi.

Kayseri'de gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle ev ve yollarda su baskınları meydana geldi.

Kentte gün boyu etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle kentin birçok bölgesindeki caddelerde göletler oluşurken, Melikgazi ilçesinde ise 2 daireyi su bastı. Bazı caddelerde aracına su giren araçlarda maddi hasar oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri ise araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Melikgazi ilçesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bodrum katındaki iki daireyi de su bastı. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri suyu tahliye ederken, evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Su birikintilerinin olduğu yollar da olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri, İtfaiye, Polis, su, Yerel, Haberler

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