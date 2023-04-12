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Sağanak yağış sonrası şelale coştu

Yerel Haberler

Sağanak yağış sonrası şelale coştu Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde sağanak yağış nedeni ile şelalenin coşma anı kameralara yansıdı.

Sağanak yağış sonrası şelale coştu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde sağanak yağış nedeni ile şelalenin coşma anı kameralara yansıdı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi. Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alacakaya Elazığ Yerel Haberler

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