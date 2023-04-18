Sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu
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Sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
Sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Gökkuşağı en çok Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde belirginleşti. O anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Yerel