Sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi
Yerel Haberler
Sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilediBURSA Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar aniden yağmura yakalandı.
Sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi
BURSA Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar aniden yağmura yakalandı.
Bursa Valiliğinin uyarısı sonrası öğlen saatlerinde şehir merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara sığındı. Kısa süre sonra ise yağmur etkisini kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Polat Taha Öztürk - Yerel