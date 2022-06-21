Sağanak yağış hayatı felç etti: Anayolda çökme meydana gelirken, araçlar mahsur kaldı Sağanak yağış hayatı felç etti: Anayolda çökme meydana gelirken, araçlar mahsur kaldı Bursa'da sağanak yağış sonrası anayolda çökme meydana gelirken, araçlar yolda mahsur kaldı. Sağanak yağış hayatı felç etti: Anayolda çökme meydana gelirken, araçlar mahsur kaldı BURSA - Bursa'da sağanak yağış sonrası anayolda çökme meydana gelirken, araçlar yolda mahsur kaldı. İznik Belediyesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı. Bursa'da beklenen yağış, hayatı felç etti. İznik-Bursa yolunda aşırı yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Yol trafik kapanırken, yolcu minibüsü saatlerce mahsur kaldı. Yol kenarındaki tarlalardan gelen yağmur suları, toprak ve ağaç dallarını yola taşıdı. Olay yerine gelen İznik Belediyesi ve karayolları ekipleri anında duruma müdahale etti. Yapılan çalışma sonunda yol tekrar trafiğe açıldı. İhlas Haber Ajansı / Yerel İznik Bursa Yerel Haberler

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