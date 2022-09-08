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Safranbolu, Yeni Eğitim - Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Yerel Haberler

Safranbolu, Yeni Eğitim - Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 - 2023 eğitim-öğretim uılı başlamadan okul bahçelerinde düzenleme çalışması, bakım ve onarım yapıyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 - 2023 eğitim-öğretim uılı başlamadan okul bahçelerinde düzenleme çalışması, bakım ve onarım yapıyor.

Ekipler, Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki Atatürk büstünün çevresini düzenleyerek, İmam Hatip Lisesi'nin bahçesindeki parkeleri tamir etti. Bununla birlikte, okul girişlerindeki yaya geçitleri boyandı.

Öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılı için başarılar dileyen Belediye Başkanı Elif Köse, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza verimli bir ortam hazırlanmasında üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Personelimiz, onların bahçelerinde ve yollarında giderilmesi gereken aksaklıkları gidermek için çalışıyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Anadolu Lisesi Safranbolu Yerel Haberler

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