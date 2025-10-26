Haberler

Safranbolu'ya Hafta Sonu Turist Akını

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler Hıdırlık Tepesi, Cinci Hanı ve Tarihi Çarşı gibi mekanlarda yoğunluk oluşturdu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akın etmesiyle yoğunluk yaşandı.

Tarihi konakları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla "açık hava müzesi" olarak nitelendirilen Safranbolu, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren kente gelen ziyaretçiler, Hıdırlık Tepesi, Cinci Hanı, Kaymakamlar Gezi Evi ve Tarihi Çarşı'da yoğunluk oluşturdu. - KARABÜK

