Safranbolu'ya Hafta Sonu Turist Akını

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akın etmesiyle yoğunluk yaşandı.

Tarihi konakları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla "açık hava müzesi" olarak nitelendirilen Safranbolu, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren kente gelen ziyaretçiler, Hıdırlık Tepesi, Cinci Hanı, Kaymakamlar Gezi Evi ve Tarihi Çarşı'da yoğunluk oluşturdu. - KARABÜK