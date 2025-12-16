Haberler

Safranbolu'ya Sağlıklı Hayat Merkezi yapılacak

Safranbolu'ya Sağlıklı Hayat Merkezi yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Safranbolu'da yapılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi, 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile bölge sağlık altyapısını güçlendirecek. İhale sürecinin 2026'da tamamlanması hedefleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi Projesi kapsamında ihale sürecine geçildi.

Proje çerçevesinde 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ilçeye kazandırılacak. Sağlık Bakanlığı Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2025'te ihale yetkisi verildiği, yatırımın ihalesinin ise 8 Ocak 2026 yılında gerçekleştirileceği bildirildi.

Safranbolu'nun sağlık altyapısını güçlendirecek olan projenin 2026 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesine yönelik sürecin, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Sağlıklı Hayat Merkezi ile birlikte bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde erişiminin sağlanması hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var

Bahis skandalında yeni gelişme! 24'ü hakem çok sayıda isme ağır ceza
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
title