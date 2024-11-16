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Safranbolu'da Safran Hasadı Sona Erdi: Kilo Fiyatı 450 Bin TL

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da safran hasadı tamamlandı. Safranın kilosu 450 bin TL'den satılacakken, bu yıl 20 kilogram safran hasat edildi. Ekim ayında 55 bin turist geldiği bildiriliyor.

(SAFRANBOLU) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihi dokusuyla tanınan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bölgenin simgesi olan safranın hasadı sona erdi. Safranın kilosu 450 bin TL'den satılacak.

Dünya'nın en pahalı baharatları arasında yer alan safran, ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde yaygın olarak kullanılıyor. Safranbolu'da bu değerli bitkinin üretimi, bölge halkının geçim kaynaklarından biri olmaya devam ederken, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor. Safran bitkisinin ekimi her yıl Ağustos ayında yapılırken, ilk çiçeklenme yaklaşık 45 gün sonra gerçekleşiyor. Çiçeklenme döneminden itibaren, safranın toplanması Ekim ayının ilk haftasında başlayarak Kasım ayının ortasına kadar devam ediyor.

"Ekim ayının başlaması ile beraber yaklaşık 55 bin turist geldi"

Safranbolu'nun Yukarı Çiftlik Köyü Keten Mahallesi'nde yer alan geniş arazisinde üretim yapan Türkiye'nin en büyük safran üreticilerinden İsmail Yılmaz, "Bu yıl yaklaşık 24 dönüm arazide üretim yaptık. 2024 yılı için toplam 20 kilogram safran hasat ettik. Safranın kilogram satış fiyatı bu yıl 450 bin TL olacak. Ekim ayının başlaması ile beraber yaklaşık 55 bin yerli ve yabancı turist Safranbolu'ya geldi. Bu süreçte oteller, taksiciler, lokantalar turizm potansiyelinden memnun kaldı" dedi.

Yılmaz, önümüzdeki yıllarda üretim alanını genişletmeyi ve daha fazla verim elde etmeyi hedeflediklerini bu hedef doğrultusunda üretimi 25 kilograma çıkaracaklarını belirtti. Yılmaz, ayrıca safranın uluslararası pazarlardaki tanıtımına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu değerli ürünün hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Safranbolu'da Safran Hasadı Sona Erdi: Kilo Fiyatı 450 Bin TL
Kaynak: ANKA / Yerel
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