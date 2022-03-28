Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 512 personel kan bağışında, 162 personel de kök hücre bağışında bulundu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 512 personel kan bağışında, 162 personel de kök hücre bağışında bulundu.

Türk Kızılay Karabük Şubesi kan bağışı için Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında stant açtı. Yetkililer tarafından yapılan kan bağışı bilgilendirmesinin ardından gönüllülük esasına göre 512 personel kan bağışında, 162 personel de kök hücre bağışında bulundu. - KARABÜK

Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı

Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı

Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı

Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı

Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı

Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Safranbolu, Kök Hücre, Jandarma, Komando, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title