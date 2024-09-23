Safranbolu'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Safranbolu ve Eflani ilçelerinde öğrenim gören, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye çekleri STSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ve Meclis Başkanı Cengiz Ünal tarafından Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı'nın kabulleriyle Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu'na teslim etti.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuntepe "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz öncülüğünde her yıl olduğu gibi bu yılda kırtasiye yardımını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Safranbolu'da ve hizmet bölgemiz Eflani'de eğitim gören ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye hazırlanan kırtasiye çeklerini Safranbolu Kaymakamımız Şaban Arda Yazıcı'ya teslim ettik. Odamızın her daim yanında olan bizlere desteklerini asla esirgemeyen TOBB Başkanımız Rifat Hısarcıklıoğlu'na da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Yeni eğitim öğretim dönemi tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ünal da, "TOBB'un destekleriyle Odamız tarafından hazırlanan kırtasiye çeklerini Kaymakamımız Şaban Arda Yazıcı'ya teslim ettik. Safranbolu'nun gelişmesi için yoğun çaba sarf eden değerli Kaymakamımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Safranbolu Kaymakamı Yazıcı ise, şunları kaydetti:

"Yarının geleceği çocuklarımızın en iyi eğitimi alması hepimizin temennisidir. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunan Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe nezdinde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ailesine teşekkür ediyor tüm öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum." - KARABÜK