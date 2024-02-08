Safranbolu'da hurda aracın altında sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hurda bir aracın alt kısmına sıkışan yavru köpek kurtarıldı.

Safranbolu ilçesinde bulunan Karıt Sanayi Sitesinde hurda bir aracın alt kısmından köpek sesi duyan esnaftan Metin Yapar, aracın altında sıkışmış köpeği fark etti. Aracın egzoz kısmını söken Yapar, sıkışan yavru köpeği kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köpeğin kurtarma anları cep telefonuyla görüntülendi. - KARABÜK