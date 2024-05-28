Safranbolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 'Dünya Oyun Oynama Günü' etkinlikleri kapsamında öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları aileleriyle birlikte oynadı. Mustafa Antepoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde öğrenciler, balon patlatma, sandalye kapmaca, yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunları oynadı. Şenlikte yarışmalarda birinci olan öğrencilere hediyeler verildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları aileleriyle birlikte oynadı.
Mustafa Antepoğlu İlkokulu'nda "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.
Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılmasına yönelik okul bahçesinde oluşturulan oyun alanlarında aileleriyle "balon patlatma, sandalye kapmaca, yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışı" oynadı.
Renkli görüntülerin ortaya çıktığı şenlikte yarışmalarda birinci olan öğrencilere hediyeleri verildi.
Velilerden Semih Gökmen, oynanan oyunların kendilerini geçmişe götürdüğünü belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, okul idarecileri, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı. - KARABÜK