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Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı Yoğunluğu: Dünyanın En Pahalı Baharatı Hasat Edildi

Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı Yoğunluğu: Dünyanın En Pahalı Baharatı Hasat Edildi
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde safran tarlalarına yoğun ilgi gösterildi. Ziyaretçiler, kilosu 320 bin liradan alıcı bulan safranın hasadına katılarak bu değerli baharatı yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve 'dünyanın en pahalı baharatı'nın yetiştiği safran tarlalarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilli yoğunluğu yaşandı.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranı görmek isteyenler ve hasadına kaltılmak isteyenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde soluğu Safranbolu ilçesinde aldı.

Her yıl 10 binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ilçe turizminin destinasyonu haline gelen safran tarlalarında yoğunluk her geçen gün artıyor.

Hafta sonu ile birlikte Cumhuriyet Bayramı tatilini birleştiren yerli turistler tarlaya gelerek kilosu 320 bin liradan alıcı bulan safranı hasat etme imkanı buldu.

Tur ile Antalya'dan gelen Fatma Çakıroğlu, safranın faydalarını yerinde öğrendiklerini belirterek, "Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah safranın değeri bütün dünyada anlaşılır ve duyulur" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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