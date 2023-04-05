Safranbolu'da ahşap atölyesi kapasitesini artırdı

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ahşap atölyesinde kapasite artırımı yapıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeni yüzü, modern araç gereçleri ile bir yandan güzel işler ortaya koyulurken, diğer yandan maliyetlerin de olabildiğince düşürüldüğü ve kapasitesinin de artırıldığını belirtti.

Ahşap atölyesinin usta kadrosu ile belediyenin ahşap işlerini hem kaliteli hem de düşük maliyetlerle önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Köse, "Arkadaşlarımız büro mobilyalarından banklara, kamelyalardan parklardaki oturma guruplarına kadar pek çok mobilyayı kısa sürede tamamlıyor. Üretilen mobilya yine kendi atölyelerimizde tasarlanarak en son montalamaya kadar yine bizim personelimiz tarafından yerleştirilmesi yapılıyor" dedi.

Belediye bütçesine büyük oranda tasarruf sağladıklarını belirten Başkan Köse, "Tüm bunların yanı sıra belediye binamızın mobilyaları, yeni tesislerin iç ve dış ahşap çalışmalarını da bu birimimiz yapıyor. Belediyemizin tüm birimleri ile Safranbolu'ya hizmet etmenin gururu ve onuru ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - KARABÜK