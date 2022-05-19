Safranbolu'da 19 mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 103'üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında anıta çelenk sunma ile başlayan törene Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Kd. Alb. Hasan Başkök, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Özkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Türköz, "Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetimizle dünya milletleri arasında yerini almıştır. Milli mücadele sonrasında kurulan cumhuriyeti hürriyetin, bağımsızlığın egemenliğin yılmaz bekçileri olarak gördüğü Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada Atasının emanetine sahip çıkacaktır. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli gösterilerle devam eden etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel