Safranbolu'da 1. Kask Kafalılar Motosiklet ve Kamp Festivali Başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 1. Kask Kafalılar Motosiklet ve Kamp Festivali, kamp ateşinin yakılması ile başladı.

Beştepeler mesire alanında düzenlenen 1. Kask Kafalılar Motosiklet ve Kamp Festivali'ne MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ve çok sayıda ilden motosiklet tutkunu katıldı.

Kamp ateşinin yakılması ile başlayan festivalin açılış konuşmasını yapan Kask Kafalılar Motosiklet Kulübü Başkanı Umut Kahriman, 3 günlük festivali dolu dolu etkinliklerle geçireceklerini belirtti.

Festivalin düzenlenmesi için büyük emek harcadıklarını ifade eden Kahriman, bütün katılımcılara teşekkür etti.

Festivale motosikleti ile katılan MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, uzun yıllardır kendisinin de motor kullanıcısı olduğunu aktararak festivalin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasını diledi.

Nihat Soygün tarafından verilen "Motosiklet kullanımı ve Sürüş Teknikleri" konulu söyleşinin ardından

festivalin ilk günü Burak Uzunkara'nın konseri ile son buldu. - KARABÜK