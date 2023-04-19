Safranbolu Bellediyesi, Kenti Ramazan Bayramı'na Hazırladı

Safranbolu Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı’nda kenti ziyaret etmesi beklenen yerli ve yabancı misafirler için çalışmaları tamamladı.

Safranbolu Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nda kenti ziyaret etmesi beklenen yerli ve yabancı misafirler için çalışmaları tamamladı.

Safranbolu'yu bayram tatiline hazırlamak için diğer birimlerle birlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de rutin çevre temizliği yaptı, mezarlıklarda çalışma yürüttü.

Safranbolulu vatandaşların ve kenti ziyaret edecek yerli yabancı misafirlerin tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Personelimiz, yıl boyunca düzenli olarak yaptığı mezarlık bakım ve temizlik işlerini, Ramazan Bayramı öncesi yoğunlaştırdı. Vatandaşların ahirete intikal eden yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için ilçedeki mezarlıklarda geniş çaplı temizlik çalışması yaptı" dedi.

HALK OTOBÜSLERİ BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Arife gününde mezarlık girişlerinde vatandaşlara Yasin-i Şerif dağıtılacağını ve ekiplerin bayram süresince de görev başında olacaklarını kaydeden Başkan Köse, bununla birlikte Ramazan Bayramı süresince halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.