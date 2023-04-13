Safranbolu Belediyesi'nin Uygulama ve Üretim Birimi Kurslara Devam Ediyor

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uygulama ve Üretim Birimi'nin açtığı kurslarda son olarak tohum ve fidenin toprakla buluşması konusu üzerinde duruldu.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uygulama ve Üretim Birimi'nin açtığı kurslarda son olarak tohum ve fidenin toprakla buluşması konusu üzerinde duruldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim Birimi'nin açtığı kurslar ilgi görüyor. Kurslar kapsamında verilen son derste tohum ve fidenin toprakla buluşması işlendi. Kursların büyük faydasını gördüklerini dile getiren kursiyerler, doğru bildikleri çoğun şeyin aslında yanlış olduğunu, Uygulama Birimi ile ektikleri ürünlerden yüksek derecede verim aldıklarını kaydetti.

Vatandaşlarım memnuniyetinin kendilerini de fazlasıyla mutlu ettiğini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise "'Üreten Belediye' sloganı ile çıktığımız yolda Park ve Bahçeler Müdürlüğü Uygulama ve Üretim Birimi'miz ile yalnızca sebze, meyve yetiştirmiyor, aynı zamanda belediye bütçesine katkı da sağlıyoruz" dedi.

Daha önce özellikle çevre düzenlemesinde kullanılan çiçek gibi ürünlerin dışarıdan alındığını belirten Başkan Köse, "Uzun zamandır kendi üretimimiz olan çiçeklerle kentimizin peyzajını yapıyoruz. Burada üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak gidiyor, Sosyal Tesisi'mizde kullanılıyor. Kısaca kar ediyoruz" diye konuştu.