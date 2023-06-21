Safranbolu Belediyesi'nden Dünya Yoga Günü'ne Özel Etkinlik

Safranbolu Belediyesi öncülüğünde 21 Haziran Dünya Yoga Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte, kadınlar Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde buluştu.

Safranbolu Belediyesi, rutin çalışmalarının ve projelerinin yanı sıra sosyal etkinlikler düzenlemeye de devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Yoga Günü'nde bir araya gelen kadınlar, yoga eğitmeni Zeynep Derya Polat tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde verilen eğitime katıldı.