Üye Girişi
Haberler
Safranbolu Belediyesi'nden Dünya Yoga Günü'ne Özel Etkinlik

Safranbolu Belediyesi'nden Dünya Yoga Günü'ne Özel Etkinlik

Yerel Haberler

Safranbolu Belediyesi öncülüğünde 21 Haziran Dünya Yoga Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte, kadınlar Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nin bahçesinde buluştu.

Safranbolu Belediyesi öncülüğünde 21 Haziran Dünya Yoga Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte, kadınlar Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde buluştu.

Safranbolu Belediyesi, rutin çalışmalarının ve projelerinin yanı sıra sosyal etkinlikler düzenlemeye de devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Yoga Günü'nde bir araya gelen kadınlar, yoga eğitmeni Zeynep Derya Polat tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde verilen eğitime katıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

21 Haziran Safranbolu Dünya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title