Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ndeki buluşmada nesiller bir araya geldi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde, 2025 Aile Yılı kapsamında 'Nesiller Buluşuyor' programı gerçekleştirildi.

Aile Yılı boyunca yapılması planlanan etkinlikler kapsamında, Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sevinç Uluçeşme, dernek üyesi şehit yakınları, gaziler ve Çocuk Evleri'nde kalmakta olan çocuklar, Safiye Gönül Bayar Huzurevi yaşlılarıyla bir araya geldi.

Dernek Başkanı Uluçeşme, huzurevi buluşmasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, şehit yakını ve gaziler ile huzurevimizin enerjisi hiç bitmeyecek ve bizlere hayat tecrübesinde hep yol gösterecek yetişkin gençleri, geleceğimizi imar edecek ve şekillendirecek sevgili çocuklarımızla mübarek Ramazan ayı öncesinde buluşturmak, bu önemli ve güzel duyguların yeşermesi için önemli bir başlangıç oldu. Bugünkü ziyaret bizler için çok kıymetli. Şehitlerimizin emaneti aileleri, vatanın bölünmez bütünlüğü için cephede yer alırken yaralanarak gazilik unvanına kavuşan çok değerli büyük bir müessesenin temsilcileri de bugün aramızdalar. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş; devlet için, vatan için can vermiş, yaralanmış gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Konuşmaların ardından şehit yakınları ve gaziler, getirmiş oldukları hediyeleri çocuklara ve yaşlılara takdim etti. - ESKİŞEHİR