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Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun yıllar Özel İdare Müdürlüğü yaptıktan sonra bir dönemde Gömeç-Ayvalık BASKİ Müdürlüğü görevini yürüten Saadettin Gezen (66) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

AYVALIK, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun yıllar Özel İdare Müdürlüğü yaptıktan sonra bir dönemde Gömeç-Ayvalık BASKİ Müdürlüğü görevini yürüten Saadettin Gezen (66) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Evli ve 3 yetişkin çocuk babası Saadettin Gezen'in cenazesi 150 Evler Mahallesi Şehitler Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından Ayvalık Kabristan'ında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gezen'in cenaze saatinin ilçe protokolünün Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü etkinliklerinde bulunması nedeniyle protokol üyeleri katılamadı.

Cenazede; ailesi, Ayvalık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdiresi Elif Kıvanç, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca ve sevenleri hazır bulundu. - BALIKESİR

Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı

Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir, Ayvalık, Gömeç, Cuma, Yerel, Haberler

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