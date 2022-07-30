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Sadabad'a yeşil koridor ve bisiklet yolu yapılıyor

Sadabad'a yeşil koridor ve bisiklet yolu yapılıyor

Lale Devri'ne ev sahipliği yapan, tarihi eser ve tabii güzellikleriyle ünlü Sadabad'a Yeşil Koridor ve Bisiklet Yolu yapılıyor.

Lale Devri'ne ev sahipliği yapan, tarihi eser ve tabii güzellikleriyle ünlü Sadabad'a Yeşil Koridor ve Bisiklet Yolu yapılıyor.

İstanbullular bisiklete binerek adeta tarihte yolculuğa çıkacak. Kağıthane Belediyesi tarafından Sadabad bölgesinde Yeşil Vadi projesi hayata geçiyor. Yeşil Vadi projesi kapsamında bölge ağaçlandırılıyor, yeni park, bisiklet ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları kazandırılıyor. Merkez Mahallesi Cendere Vadisi üzerinde 6 kilometrelik alana Yeşil Koridor ve Bisiklet Yolu yapıldı. Yüzlerce farklı türde ağaç toprakla buluşurken bisiklet yolu ile yeni bir ulaşım ağı bölgeye kazandırıldı.

Sadabad bölgesinde yapılan Yeşil Koridor ve Bisiklet Yolu ile tarihi Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi görülebilecek.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin projenin yakında hizmete açılacağını duyurarak, "Toplam 150 bin metrekare yeşil alan içerisinde 6 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yaptık. Her yaştan vatandaşımız bisikletleriyle gelerek buranın güzelliklerinin tadını çıkarabilecek. Vatandaşlarımızın bisiklet kiralayabilecekleri istasyonlar da olacak. Yakında hizmete açıyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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