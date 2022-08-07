Saçmacı ve Cengiz ailelerinin mutlu günü - Haberler

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Saçmacı ve Cengiz ailelerinin mutlu günü

Saçmacı ve Cengiz ailelerinin mutlu günü

Kayserili iş adamlarından Mehmet Saçmacı'nın oğlu İzzet Saçmacı, hayatını Tuğçe Cengiz ile birleştirdi.

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Kayserili iş adamlarından Mehmet Saçmacı'nın oğlu İzzet Saçmacı, hayatını Tuğçe Cengiz ile birleştirdi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nikah töreninde Mehmet ve Esra Saçmacı ile Gülcan ve Fuat Cengiz çifti misafirlerin tebriklerini kabul etti. Daha sonra salona giren İzzet ve Tuğçe çifti ilk danslarını gerçekleştirdi. Genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yaptı. Nikahın ardından aile cüzdanını Milletvekili Elitaş İzzet Saçmacı'ya verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

AK Parti Kayseri Yerel Haberler

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