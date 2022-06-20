Sabiha Gökçen'in Hayatını Anlatan Belgesel Eskişehir'de Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in hayatını konu alan “Türk Kızı, Gök Kızı, Atatürk Kızı: Sabiha Gökçen” belgeseli, 22 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’da Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da Eskişehirliler ile buluşacak. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in hayatını konu alan "Türk Kızı, Gök Kızı, Atatürk Kızı: Sabiha Gökçen" belgeseli, 22 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da Eskişehirliler ile buluşacak. Yapımcı-yönetmen Gülşah Çeliker'in, Sabiha Gökçen'in başarı dolu müthiş kariyeri ve olağanüstü hayat hikayesini anlatan, 5 yıllık bir çalışmanın sonunda gerçekleştirdiği belgesel, Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da ücretsiz olarak gösterime girecek. "Türk Kızı, Gök Kızı, Atatürk Kızı: Sabiha Gökçen" belgeseli genelde Türkiye Cumhuriyeti tarihini, özelde ise havacılık tarihi ile Atatürk Türkiye'sinde barış ve kadın temalarını beraber ele alıyor. ANKA / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Sabiha Gökçen Yerel Haberler

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