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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşların Yüzde 10'u İptal Edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşların Yüzde 10'u İptal Edildi
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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadar yapılacak uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle MADKOM kararı ile yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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